Hollanda'da konteyner içine gizlenmiş işkence odaları bulundu

Hollanda polisi, 22 Haziran'da Hollanda-Belçika sınırındaki Wouwse Plantage'daki bölgeye baskın düzenledi.

EncroChat üzerinde yer alan şifreli mesajlarının kırılmasıyla yapılan baskında, ses ve ısı yalıtımıyla kaplanmış konteynerler içinde tavana asılı zincirler, yere bağlı kelepçeler, budama makası, testere, pense, dişçi koltuğu gibi malzemeler bulundu.

Operasyonda ayrıca 24 kilo uyuşturucu madde, iki BMW marka araç ve 24 silah ele geçirildiği açıklandı.

Konteynerlere uzaktan izleme için kameralar takıldığı görüldü.

Polise göre, işkence aletleri potansiyel mağdurlarda kullanılmadan önce ele geçirildi.