Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Elini şortunun içine sokup...
Elini şortunun içine sokup...
Tecevüz iddiası : 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu
Tecevüz iddiası
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Ülkeye kaçak girdiği tespit edilen şahıs tutuklandı
Ülkeye kaçak girdi
Flaş Haber
KKTC'de 1 yeni pozitif vaka
Kapat

Hollanda'da konteyner içine gizlenmiş işkence odaları bulundu

Hollanda polisi, nakliye konteynerleri içine gizlenmiş, ses geçirmez malzeme ile kaplı, içinde işkence aletleri bulunan gizli odalar buldu. Düzenlenen baskında 6 kişi gözaltına alındı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:03
691 Okunma
Hollanda'da konteyner içine gizlenmiş işkence odaları bulundu

Hollanda polisi, 22 Haziran'da Hollanda-Belçika sınırındaki Wouwse Plantage'daki bölgeye baskın düzenledi.

EncroChat üzerinde yer alan şifreli mesajlarının kırılmasıyla yapılan baskında, ses ve ısı yalıtımıyla kaplanmış konteynerler içinde tavana asılı zincirler, yere bağlı kelepçeler, budama makası, testere, pense, dişçi koltuğu gibi malzemeler bulundu.

Operasyonda ayrıca 24 kilo uyuşturucu madde, iki BMW marka araç ve 24 silah ele geçirildiği açıklandı.

Konteynerlere uzaktan izleme için kameralar takıldığı görüldü.

Polise göre, işkence aletleri potansiyel mağdurlarda kullanılmadan önce ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler:
Hollanda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde 12 milyon kişiye koronavirüs bulaştı
Dünya genelinde 12 milyon kişiye koronavirüs bulaştı
Arap ülkelerinde koronavirüs vaka ve ölümleri artıyor
Arap ülkelerinde koronavirüs vaka ve ölümleri artıyor
Merkel'den AB'ye bütçe için anlaşma çağrısı
Merkel'den AB'ye bütçe için anlaşma çağrısı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim