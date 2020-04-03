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Hollanda'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini aştı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte bin 26 artarak 15 bin 723'e ulaşırken, ölü sayısı 148 artışla bin 487 oldu.

03 Nisan 2020 Cuma 16:53
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Hollanda'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini aştı

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), COVID-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

RIVM'nin açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 502 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 6 bin 286'ya ulaştı.

COVID-19 görülen kişi sayısı bin 26 artarak 15 bin 723'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 148 artışla bin 487'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin çoğu 80 ila 84 yaş arasında, yüzde 95'i de 65 yaş üstü kişiler oldu.

Hastalık belirtileri bulunan herkesin test edilmemesi nedeniyle vaka sayısındaki gerçek rakamın daha yüksek olduğu ifade edildi.

Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da bin 159 COVID-19 hastasının yoğun bakımda bulunduğunu açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
HollandaKoronavirüsCovid-19
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