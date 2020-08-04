Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sahtekarlıkla kredi temini
Sahtekarlıkla kredi temini
Süpürge sapıyla karısını dövdü
Süpürge sapıyla karısını dövdü
24 kilo limon çaldı
24 kilo limon çaldı
Önce darp etti, sonra bıçakladı
Önce darp etti, sonra bıçakladı
Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı
Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı
Flaş Haber
2 yeni pozitif vaka!
Kapat

Hollanda'da koronavirüs vakaları 1 haftada yüzde 95 arttı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 1 haftada yüzde 95 arttığı bildirildi.

04 Ağustos 2020 Salı 17:02
673 Okunma
Hollanda'da koronavirüs vakaları 1 haftada yüzde 95 arttı

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık verilere göre, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta ülkede 2 bin 588 yeni COVID-19 vakası tespit edildi.

Günde ortalama 370 kişide COVID-19 saptanırken, vaka sayılarında yüzde 95'lik artış oldu.

Ülkede vaka sayısı 55 bin 955'e yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 150'ye ulaştı.

RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, geçen haftaya göre 10 bin daha az test yapılmasına rağmen vaka sayısının söz konusu dönemde bin 259 arttığı vurgulandı.

Açıklamada, COVID-19'dan dolayı hastaneye kaldırılan kişi sayısının geçen hafta 23, bu hafta ise 44 arttığı belirtildi.

Vaka sayılarının son zamanlarda en çok yükseldiği başkent Amsterdam ve Rotterdam kentlerindeki alışveriş merkezleri gibi insanların yoğun olduğu bazı bölgelerde, 5 Ağustos'tan itibaren maske takmak zorunlu olacak.

Anahtar Kelimeler:
HollandaKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama!
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama!
ABD'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 159 bini geçti
ABD'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 159 bini geçti
Havalimanında yaşlı kadının bagajından eşinin kemikleri çıktı
Havalimanında yaşlı kadının bagajından eşinin kemikleri çıktı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim