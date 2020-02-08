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Hollanda'da ötanazi talepleri artıyor

08 Şubat 2020 Cumartesi 11:48
Hollanda'da ötanazi talepleri artıyor
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Hollanda'da 2019'da ötanazi yoluyla hayatını sonlandırmak isteyenlerin sayısı önceki yıla göre yüzde 22 arttı.

Geçen yıl 3 bin 122 hastadan gelen ötanazi isteğinin yaklaşık 900'ü kabul edildi.    
Hollanda’nın idari başkenti Lahey’de bulunan Ötanazi Uzmanlık Merkezinin (Expertisecentrum Euthanasie) Direktörü Steven Pleiter, kendilerine her gün yaklaşık 13 talebin geldiğini ve taleplerin çoğunlukla bunama ve yaşlılık sebebiyle vücutta ortaya çıkan hastalıklardan kaynaklandığını belirtti.

ÖTANAZİNİN YASAL DAYANAĞI
Hollanda'da 2002'de yürürlüğe giren yasa "dayanılmaz ağrılara sahip olan ve iyileşme umudu bulunmayan" kişilere ötanazi uygulamasına izin veriyor. 
Aile hekimi tarafından incelenen talep, daha sonra en az bir doktorun daha katıldığı bir heyet ile tekrar incelendikten sonra karara bağlanıyor.
Değerlendirmenin sonucunda ötanazi isteği kabul edilen hastanın solunumu ilaç yoluyla tamamen durduruluyor.
Geçen yıl bir doktor, ötanazi yasasının çerçevesi dışına çıkarak bir hastasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanmıştı. Mahkeme, ilgili yasanın tüm gereklerini yerine getirdiğini belirttiği doktor hakkında beraat kararı vermişti.

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