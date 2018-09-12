Hollanda, dolaylı olarak savaş suçu işlemiş

Hükümet, “Beşar Esad yönetimine karşı başarı şansı kalmadığı” gerekçesiyle Suriye’deki muhalif gruplara verdiği desteği sona erdirme kararı aldı. Ancak Hollanda hükümetinin, meclise defalarca “savaş kurallarına uyan ve aşırı güçlerle işbirliği yapmayanları destekleyeceğiz” sözü vermesine rağmen, uygulamada bu söze uyulmadığı belirtildi.

Hollanda Televizyonu’nda (NOS) yayınlanan Nieuwsuur (Haber Saati) programı ile Trouw gazetesinin araştırmasına göre, Lahey hükümetinin yaptığı yardımlar, silahlı radikal örgütlerle iç içe olan gruplara gitti. Suriye’deki “ılımlı muhalefeti” Non – Lethal Asssistance (NLA) programı kapsamında destekleyen Hollanda hükümeti, bu grupların savaş hukuku ve insa hakları ilkelerine uyacağı güvencesini vermişti.

Hükümet, Hollanda parlamentosuna, Suriye’de desteklenen grupların, diğer radikal örgütlerle işbirliği yapmayacağı taahhüdünde bulunmuştu. Ancak kamu yayın kuruluşu NOS ile Trouw gazetesinin araştırmasına göre, Hollanda tarafından desteklenen örgütler, 100’den fazla savaş ve ihlal suçu işledi. Hollanda tarafından 2016’dan bu yılın başlarına kadar üniforma ve kamyonet desteği verilen Sultan Murad Tugayı, bu örgütlerden biri. Örgüt, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından savaş suçu ve ağır insan hakları ihlalleri ile itham ediliyor. Sultan Murad Tugayı, YPG’nin kontrolğndeki Şeyh Maksud bölgesinde 30’u çocuk 83 Kürt sivilin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.