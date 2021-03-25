Hollanda polisinden ırkçı mesajlaşma: Bir Türk daha azaldı

Hollanda polisinin, sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, 16 yaşındaki Türk asıllı bir kızın ölümüyle ilgili "Bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı belirlendi.