Hollanda ve Fransa’da 5 Türk öldü

Avrupa'da 5 Türk corona virüsten hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren 5 Türk'ün, üçünün Hollanda'da, ikisinin ise Fransa'da olduğu belirtildi.

Fransa'daki iki vaka ile birlikte ölü sayısı 4'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 300 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 13 bini geçti.

Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 793 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 4 bin 825'e yükseldi. Ülkede salgının başından beri virüs bulaşanların sayısı ise 6 bin 557 artarak 53 bin 578'e çıktı. İyileşen sayısı ise 6 bin 72 olarak açıklandı.

Dünya genelinde ölü sayısı ise 13 bin 69 olarak güncellendi. ("Worldometer" internet sitesi)

Verilere göre, Çin'de 3 bin 261, İran'da ise 1556 kişi hayatını kaybetti.