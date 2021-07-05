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Hollanda'da bir partiye giren 600 kişiden en az 165'inin Kovid-19 olduğu anlaşıldı: Sahte belgeyle girmişler

Hollanda'nın Enschede kentide düzenlenen bir partiye katılan 600 kişiden en az 165'inin koronavirüs testi pozitif çıktı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:39
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Hollanda'da bir partiye giren 600 kişiden en az 165'inin Kovid-19 olduğu anlaşıldı: Sahte belgeyle girmişler

Hollanda'da koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından, ülke genelinde eğlence mekanlarına negatif koronavirüs testiye girme şartı getirilmişti. 

Ülkenin Enschede kentinde bulunan Aspen Valley isimli diskoda düzenlenen bir partiye ise, etkinliğe katılan 600 kişiden en az 165'inin sahte belgeyle girdikleri tespit edildi.

Eğlence mekanına girişte aşı belgesi veya test sonucu negatif gösterilmesi zorunlu olmasına rağmen, partide tam olarak kaç kişinin enfekte olduğu tespit edilemedi.

Enschede Belediyesi yetkilileri, ziyaretçilerin testi atlatmak için sahte QR kodu kullanmış olabileceklerini açıkladı.

Ülkedeki vaka sayısındaki azalmanın ardından hükümet, gevşemenin 4. aşamasını 3 Temmuz yerine 26 Haziran'a çekme kararı almıştı. 

Diskoda bir ziyaretçi listesi olmadığı için katılımcılar tam olarak tespit edilemedi. Bunun üzerine, belediye ve halk sağlığı ekipleri partiye katılan herkese koronavirüs testi yaptırma çağrısında bulundu. 

Enschede Belediyesi'nden bir yetkili tarafından basına yapılan açıklamada, ziyaretçilerin birbirlerine negatif sonuç veren QR kodu vermiş olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi.

Mekandakilerin tamamen içeride kalması gerektiği halde katılımcıların istedikleri zaman girip çıktığını söyleyen yetkili, diskoya girebilen katılımcıların dışarıdakilere negatif test sonucu vermiş olabileceğini söyledi.

Öte yandan, partiye katılanlarda koronavirüsün hangi varyantının görüldüğü de araştırılıyor. 

Son Güncelleme: 05.07.2021 16:25
Anahtar Kelimeler:
HollandaKovid19
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