Künye
Kıbrıs 5
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ artabilir”
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ...
Her şeyi itiraf etti
Her şeyi itiraf etti
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!

Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Hollanda'da binlerce kişi, Amsterdam Belediyesinin yasaklamasına rağmen hükümetin Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı politikalarına karşı yürüdü.

16 Ocak 2022 Pazar 21:16
38 Okunma
Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi
banner108

"Hollanda direniyor" kuruluşu, başkent Amsterdam'daki Müzeler Meydanı'nda Kovid-19 kısıtlamalarını protesto için yürüyüş düzenledi.

Amsterdam'da üç farklı noktadan toplanarak müzeler meydanına gelen yaklaşık 20 bin kişi, "Faşizme hayır" ve "Diktatörlüğe hayır" sloganları attı.

Kısıtlamalara ve aşı politikalarına tepki gösteren eylemciler, "Artık yeter", "Çocuklar bizim geleceğimiz, deney hayvanı değil", "QR diktatörlüğüne hayır", "Az kısıtlama çok sağlık hizmeti" ve "Test olmazsa virüs olmaz" yazılı pankartlar açtı.

Çiftçiler de eyleme destek verdi

Yaklaşık 30 traktörle protestolara katılan çiftçiler hükümetin kısıtlamalara son vermesini istedi.

Traktörlere "Ne zaman bitecek" ve "Özgürlük için buradayız" yazılı pankartlar asan çiftçiler, hükümetten normale dönmeye yönelik adımlar atmasını istedi.

Eyleme doktor önlüğüyle katılan bazı protestocular, hükümetten sağlık hizmetini iyileştirmesini talep etti.

Yasağa rağmen protesto

Polis, Müzeler Meydanı'nın gösteri ve toplantılara yasak bölge ilan edilmesine rağmen göstericilerin toplanmasına müdahale etmedi.

Polis, alandan uzaklaşmalarını istediği aşırı solcu grupları belediye otobüslerine bindirerek şehrin başka bir bölgesine nakletti.

Toplumsal olaylara müdahale aracının ve atlı polislerin hazırda bekletildiği gösteri alanına giden tramvay ve otobüslerin güzergahları değiştirildi.

Çok sayıda polisin görev yaptığı ve geniş güvenlik önlemleri alınan gösteri, küçük çaptaki olayların ardından sona erdi.

Son Güncelleme: 17.01.2022 00:31
Anahtar Kelimeler:
Hollanda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da katliam! Silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü
Nijerya'da katliam! Silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü
Elazığ'da korkutan deprem
Elazığ'da korkutan deprem
En çok kazanan müzisyenler listesindeki tek kadın: Taylor Swift
En çok kazanan müzisyenler listesindeki tek kadın: Taylor Swift
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim