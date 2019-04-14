Hollanda’yı karıştıran olay: Kısırlık tedavisi yapan doktor 49 çocuğun babası çıktı

Hollanda, kısırlık tedavisi yapan ve 2017 yılında yaşamını yitiren doktor Jan Karbaat’ın yaptıklarını konuşuyor… 2 yıl önce açılan bir dava bu hafta sonuçlandı ve Karbaat’ın donörlerden alınan sperm yerine kendi spermini kullandığı ortaya çıktı.

Doktorun donörden alınan sperm yerine kendininkini kullandığı ortaya çıktı.

BBC’ninine göre, yapılan DNA testleri, iki yıl önce ölen doktor Jan Karbaat’ın Rotterdam yakınında Bijdorp’deki kliniğinde tedavi gören hastalardan dünyaya gelen 49 çocuğun babası olduğunu doğruladı. Tedaviyle doğan bir grup çocuk ve ebeveynlerinin Jan Karbaat hakkındaki iddiaları, 2017 yılında yargıya taşınmıştı.

Çocukların büyük kısmının 1980 yılında dünyaya geldiği açıklandı.

Karbaat’ın Nisan 2017’de 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından evinden alınan malzemeler, DNA testi için kullanılmıştı. Davacı 49 çocuğu temsil eden avukat Tim Bueters, yıllar süren belirsizliğin ardından gelen sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Jan Karbaat’ın kendisini “aşılama alanının öncüsü” olarak adlandırdığı, kliniğinin verilerde, donör beyanlarında ve analizlerde tahrifat iddiaları üzerine 2009 yılında kapatıldığı ifade edildi.