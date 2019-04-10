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Hollywood filmlerini aratmayan olay! Arabayla piste dalıp uçağı soydular!

Arnavutluk'ta Hollywood filmlerini aratmayacak bir soygun yaşandı. Kalkış hazırlığı yapan uçağın bulunduğu piste giren hırsızlar, uçaktan 2.5 milyon euro çalarak kaçtı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 12:23
Hollywood filmlerini aratmayan olay! Arabayla piste dalıp uçağı soydular!
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Uluslararası basın, Hollywood filmlerinin senaryolarını aratmayan bir soygunu konuşuyor. Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Rinas Uluslararası Havalimanı’nda itfaiye kapısından bir otomobille piste giren silahlı soyguncular, kalkış hazırlığı yapan bir yolcu uçağından en az 2.5 milyon euro çaldı.

Arnavutluk polisine göre, yüzleri maskeli üç soyguncu, uçağa çuvallar içinde para yükleyen personeli silah tehdidiyle yere yatırdıktan sonra kargo bölümündeki paraları alarak kaçtı.

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Kaçış sırasında güvenlik ekipleriyle çatışmaya giren soygunculardan biri hayatını kaybetti.

Soyguncunun üzerinde otomatik tüfekle birlikte dolu şarjörler ve bir el bombası da çıkarken, polis kaçan hırsızların kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre çalınan miktarın 2.5 milyon euro’dan çok daha fazlası olabileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hollywood
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