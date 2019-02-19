"Honda İngiltere'deki üretim tesisini kapatacak"

İngiliz yayın kurumu BBC'de yer alan haberde, Honda'nın, İngiltere'nin güneybatısındaki Swindon'daki üretim tesisinin 2022'de kapatılmasına karar verdiği belirtildi.
Ülkenin önde gelen sendikalarından Unite'ın temsilcisi Des Quinn, "İngiltere'de son 20 yıldır otomotiv endüstrisi imalat sanayisinin mücevheri durumundaydı. Şu anda Başbakan May'in sabit tutumu nedeniyle oluşan Brexit kaosunun yarattığı belirsizlikle düşüşte." yorumunu yaptı.
Honda'nın Swindon'daki üretim tesisinde yılda yaklaşık 160 bin Honda Civic model aracın üretimi gerçekleştiriliyor.
Üretimin yaklaşık yüzde 90'ı Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye ihraç ediliyor.