Honduras açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeyinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami alarmı kaldırıldı.

Yetkililer, Karayip Denizi'nde Honduras'ın kuzeyindeki Santanilla Adaları'nın doğusunda meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısının kaldırıldığını bildirdi.

Deprem nedeniyle bazı binalarda küçük çaplı hasarların meydana geldiğini belirten yetkililer, şu ana kadar ellerine geçen herhangi bir kayıp ya da zarar bilgisinin olmadığını kaydetti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,6 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıklamıştı.