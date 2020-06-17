Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Honduras Devlet Başkanı Hernandez, koronavirüs olduğunu doğruladı

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández ve eşi First Lady Ana Garcia de Hernandez’in, koronavirüs (Covid-19) olduğunu doğrulandı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 11:14
539 Okunma
Honduras Devlet Başkanı Hernandez, koronavirüs olduğunu doğruladı

Devlet Başkanı Hernandez, sosyal medyadan yaptığı yazılı aıklamada koronavirüse yakalandığını teyit etti. Partisi ‘Partido Naconal’, yazılı yaptığı açıklamada devlet başkanı ve eşinin koronavirüs olduğunu doğrulayarak, geçmiş olsun mesajı yayınladı.

HONDURAS'TA VAKA SAYILARI YÜKSELİYOR

Güney Amerika ülkelerinde koronavirüs vaka sayıları hızla artarken, Honduras’ta vaka sayısı son 24 saatte 478 kişi artarak toplamda 9 bin 656 oldu. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 330 olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
HondurasKoronavirüsHernandez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da 1 günde 2000'den fazla can kaybı
Hindistan'da 1 günde 2000'den fazla can kaybı
Kuzey Kore sınırdaki turizm ve sanayi bölgelerine asker konuşlandıracak
Kuzey Kore sınırdaki turizm ve sanayi bölgelerine asker konuşlandıracak
Brezilya'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 1282 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 1282 kişi öldü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim