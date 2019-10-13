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Hong Kong'da protestocular taktik değiştirdi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır süren protestolarda göstericilerin taktik değişikliğine giderek bölgenin farklı yerlerinde küçük gruplar halinde toplandığı görüldü.

13 Ekim 2019 Pazar 16:05
Hong Kong'da protestocular taktik değiştirdi

Sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine parklar, alışveriş merkezleri ve spor alanları gibi mekanlarda bir araya gelen protestocular daha önceki geniş katılımlı gösteriler yerine küçük gruplar halinde toplanmayı tercih etti.

Protestocular, "su gibi" akışkan ve koşullara uyumlu olmayı amaçladıklarını belirtirken, geceyi Hong Kong'un merkezinde geçiren 200 gösterici arasında yer alan 59 yaşındaki Edmund Tang, maske yasağının, daha önce geniş çaplı gösterilere katılan göstericilerin cesaretini kırdığını söyledi.

Edmund Tang, "Artık 100 bin kişiyi dışarı çıkarmak mümkün değil. Küçük, yaygın gruplar halinde protesto, polislik çabalarını zorlaştıracak." ifadesini kullandı.

Polisin de protestocuların taktik değişikliğine yanıt vererek birçok yerde çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Bölgede dün de Hong Kong yönetiminin geçen hafta getirdiği maske yasağına rağmen göstericilerin büyük bölümü eylemlere maskeyle katılmıştı.

HONG KONG'DAKİ PROTESTOLAR

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak haziran ayında başlayan protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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