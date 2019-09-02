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Hong Kong'da yeni öğretim yılı protesto ile başladı

Haziran'dan bu yana protestoların yaşandığı Hong Kong'da öğrencilerden de eylem çağırısı geldi. Okulun ilk gününde bazı öğrenciler okula gaz maskeleri ile gitti. Sabah saatlerinde metro istasyonlarında da eylem yapıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:47
Hong Kong'da yeni öğretim yılı protesto ile başladı

Hong Kong'da Haziran ayında başlayan protesto gösterileri sürüyor. Yeni öğretim yılının ilk günü olan Hong Kong'da öğrencilerden, öğleden sonra okula gitmeyerek eylem düzenleme çağrısı geldi.

Bazı öğrenciler okulu boykot ederken, çok sayıda öğrenci sınıflarına girmeden önce okulların bahçesinde insan zinciri oluşturdu. Bazı öğrencilerin gaz maskesi ve baretle okula gitmesi dikkat çekti. Öğrenciler, Hong Kong'daki gösterilerde kilit bir rol oynuyor. Okulların açılması ise eylemlerin sınavdan geçeceği yorumu yapılıyor.

METRO ULAŞIMI AKSADI

Hong Kong'daki eylemcilerin bir diğer adresi metro istasyonları oldu. Bazı eylemcilerin sabah saatlerinde trenlerin kapılarını tutarak ulaşımı aksattığı belirtiliyor. Lok Fu istasyonunda polisin göstericilere copla müdahale ettiği aktarılıyor. Lai King istasyonunda da üş kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Pazar günkü eylemler sırasında havalimanı ulaşımı askıya alınmıştı. Eylemciler, havalimanına giden yolları kapatmıştı. Hong Kong'da haftasonu düzenlenen eylemlerde tansiyon oldukça yüksekti. Polis, kent merkezinde toplanan kalabalığa gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etmişti. Yerel medya kuruluşları tarafından çekilen görüntülerde polisin göstericilerin tren vagonuna kadar kovaladığı görülüyor.

GREV ÇAĞRISI

Hong Kong'daki eylemcilerden genel grev çağrısı da geldi. Hong Kong'lu havayolu şirketi Cathay Pacific greve destek veren çalışanları işten atma tehdidinde bulundu. Havayolu şirketi şu ana kadar ikisi pilot dört kişi gösterilere destek verdikleri gerekçesiyle kovmuştu.

GÖSTERİLER NE ZAMAN BAŞLADI?

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Pekin yönetimi aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin Çin makamlarına teslim edilmesini de kapsayan suçluların iadesine ilişkin yeni bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yoğun tepkilere neden olan tasarı, Haziran ayında başlayan kitlesel protesto gösterilerine yol açmıştı. Yasa tasarısının askıya alınmasına rağmen protestolar devam ediyor.

Yaklaşık üç aydır süren gösterilerde eylemciler seçim sisteminde reforma gidilmesini ve düzenlenen gösterilerde polis şiddetinin soruşturulması istiyor. Gösteriler sonucu 900'den fazla kişi gözaltına alındığı belirtiliyor.

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