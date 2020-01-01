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Hong Kong'da yeni yılın ilk günü protestolarla başladı

Geçen yıl Haziran ayından bu yana süren gösteriler, kaldığı yerden devam etti

01 Ocak 2020 Çarşamba 17:42
Hong Kong'da yeni yılın ilk günü protestolarla başladı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, yeni yılın ilk gününde Victoria Park'ta toplanan binlerce protestocu, emniyet güçlerine bağımsız soruşturma ve tutuklananlara af talepleriyle kitlesel yürüyüş başlattı.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Victoria Park'tan yürüyüşe başlayan gruba, Hong Kong'un en büyük alışveriş merkezi SOGO'nun önünde toplanan binlerce kişinin de dahil olmasıyla eylem büyüdü.

Sivil İnsan Hakları Cephesi adlı grubun düzenlediği yürüyüşe, 150'den fazla meclis üyesi de katıldı.

Etkinliğe katılan meclis üyesi Douglas Tsang Tze-ming, polisin yılbaşı gecesinde protestoculara orantısız güç kullandığını iddia etti.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, Noel süresince yapılan protestolarda 336 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken geçen yıl haziran ayında başlayan protestolarda gözaltına alınanların sayısı 7 bine yaklaştı.

PROTESTOLAR YILBAŞINDA DA DEVAM ETTİ

Hong Kong'da yılbaşı akşamında protestocular ile polis bir kez daha karşı karşıya geldi.

Haziran başından bu yana kitlesel protestolara sahne olan Hong Kong'da Victoria Limanı ve Kwai Fong bölgesi gibi adanın işlek yerlerinde bir araya gelen çok sayıdaki protestocu, yeni yılın ilk dakikalarında "Hong Kong için özgürlük", "Şimdi devrim", "Unutma ve unutturma" sloganları attı.

Yeni yıl öncesi şehirde yoğun güvenlik önlemleri alınırken yılın ilk saatlerinde protestocular ve polis arasında çatışmalar yaşandı.

Polis, Mong Kok bölgesinde yolları kapatıp barikatları ateşe veren ve havai fişek atan protestoculara; göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

PROTESTOLARDA ŞİDDET DALGASI

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürülüyor.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısı yapılıyor.

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