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Hong kong, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alarmda

25 Ocak 2020 Cumartesi 17:45
Hong kong, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alarmda

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Vuhan’da ortaya çıkarak ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en yüksek alarm durumu ilan edildi.

Vuhan’a yeni hastane ve doktor takviyesi yapılacağı bildirildi.

“South China Morning Post” gazetesinin haberine göre, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yeni koronavirüs salgını nedeniyle yerel hükümetin acil durum uygulamalarını en yüksek alarm seviyesine çıkardığını açıkladı.

Lam, mevcut durum çerçevesinde 3 Şubat’ta eğitime başlayacak kentteki kreş, ilkokul, ortaokul ve liselerin 17 Şubat’a kadar tatil edildiğini ve kentte 7-8 Şubat’ta düzenlenecek “Standard Chartered Hong Kong” maratonunun iptal edildiğini belirtti.

Bununla birlikte koronavirüs salgını altındaki Vuhan’dan Hong Kong’a tüm uçuşlar ve tren seferlerinin virüsün kontrol altına alınması için kesintisiz olarak durdurulduğunu kaydeden Lam, Makau Özel İdari Bölgesi ile Şıncın kentine giden yolcuların ateşini ölçmeyi umduklarını belirtti.

Sosyal medya üzerinden iptal edildiği duyurulan ve 8-9 Şubat’ta yapılacak maratona 70 bin civarında kişi katılmak için başvurmuştu. Maratonun organizatörü, katılımcılara iptalden dolayı, ödedikleri ücretlerin iade edileceğini duyurdu.

Virüsün ortaya çıkışından bu yana ülkede 41 kişi hayatını kaybetti. İyileşen 40 kişi de taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler:
Hong Kong
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