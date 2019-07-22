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Hong Kong’da göstericilere sopalı saldırı: 36 kişi yaralandı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:54
Hong Kong’da göstericilere sopalı saldırı: 36 kişi yaralandı

Hong Kong'da binlerce kişinin katıldığı protesto yürüyüşünün ardından evlerine dönen göstericilere Yuen Long bölgesinde bulunan bir tren istasyonunda eli sopalı ve beyaz tişört giymiş kişiler tarafından düzenlenen saldırıda en az 36 kişi yaralandı.

Pazar günü binlerce gösterici, düzenledikleri yürüyüşün ardından Çin'in Hong Kong'daki idare binasına doğru ilerlemiş; göstericilerin binaya yumurta atıp duvarlarına slogan yazması üzerine polis müdahalede bulunarak göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı.

Yaşanan bu arbedenin ardından evlerine dönen göstericilere, Yuen Long'daki tren istasyonunda beyaz tişört ve beyaz kasklı kişiler sopalarla saldırdı.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde saldırganların yürüyen merdivenlerde, platformlarda ve tren vagonlarında olan kişilere şiddetli bir şekilde saldırdığı görülüyor.

@hyjpang tarafından yapılan Twitter paylaşımı: This is a clip from Gwyneth Ho (@StandNewsHK)'s live video. Look at how vehement and vicious the white-shirts are in their attacks on protesters. Look at their matching weapons – their long wooden sticks & umbrellas. #antielab #YuenLong() Fotoğrafın Telif Hakkı @[email protected]
Presentational white space

Yerel medyanın haberlerine göre bu saldırılarda en az 36 kişi yaralandı.

Yuen Long, asıl eylemlerin düzenlendiği merkeze uzakta bulunan bir bölge.

@kinlinglo tarafından yapılan Twitter paylaşımı: #HongKong protesters only have one question in mind now Where was the Police? @hkpoliceforce Video filmed inside #YuenLong MTR train station. Men in white tee were reportedly thugs sent by different gangs to go after #HongKongProtest ers.#extraditionbill Fotoğrafın Telif Hakkı @[email protected]İNLİNGLO
Presentational white space

Hong Kong yönetimi yaptığı açıklamada bu saldırıları kınadıklarını ve kolluk kuvvetleri tarafından bu konu hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

Hong Kong polisi de bazı kişilerin Yuen Long istasyonu platformlarında saldırıya uğradıklarını ve bunun sonucunda yaralananlar olduğunu aktardı.

Sosyal medyadaki kimi kullanıcılar ise polisin olay sırasında ortalıkta olmamasını ve müdahale etmemesini eleştirdi.

Beyaz giyinen kişilerin hangi gruba ait olduğu bilinmemekle birlikte kimileri hükümet adına hareket ettiklerini iddia etti.

Hong Kong gösterilerTelif hakkıREUTERS
Image captionPazar günü düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı

Çin: Hoşgörülemez

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine ilişkin tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle Haziran ayında gösteriler düzenlenmeye başlamıştı. Her ne kadar bu yasa tasarısı askıya alınsa da göstericiler Çin'in 'boyunduruğuna karşı çıkmak amacıyla' protesto gösterileri düzenlemeye devam ediyor.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girdi; ancak Hong Kong halkının kendi yasaları ve sivil özgürlükleri bulunuyor.

China's central government liaison office in Hong Kong is covered in graffitiTelif hakkıAFP
Image captionÇin'in Hong Kong'daki binası göstericiler tarafından graffitilerle donatıldı

Göstericilerin Çin'in merkezi hükümet binasına saldırması üzerine Çin devlet ajansı Xinhua yayımladığı başyazıda, Çin'in ulusal amblemine saldırı düzenlenmesinin hoşgörülmeyeceğini belirterek 'bu yasa dışı davranışların ne Çinliler ne de Hong Kong'lular tarafından kabul edilemeyeceğini' aktardı.

Hong Kong'da Cumartesi günü ise polis ve hükümeti desteklemek amacıyla binlerce kişinin katıldığı bir karşıt gösteri düzenlendi.

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Hong Kong’
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