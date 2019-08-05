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Hong Kong’daki protestolarda gözaltı sayısı 420’ye yükseldi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı devam eden gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 420 gösterici gözaltına alındı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:21
Hong Kong’daki protestolarda gözaltı sayısı 420’ye yükseldi

Polis sözcüsü Yolanda Yu Hoi-kwan, basına yaptığı açıklamada, protestolar sırasında ayaklanma, yasa dışı toplanma, silah bulundurma ve polise saldırı gibi suçlardan 9 Haziran’dan bu yana 420 göstericinin gözaltına alındığını kaydetti.

Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 139 polisin yaralandığını ifade eden Yu, bunlardan ikisinin hala hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Yu, gösteriler sırasında bin kadar göz yaşartıcı gaz fişeği atıldığını ve 300 kadar plastik mermi kullanıldığını belirtti.

Gösterilerde bugün alınan genel grev kararı nedeniyle Hong Kong Havalimanı’nda 200’den fazla uçuş iptal edilmiş, bölgedeki metro seferlerinde aksamalar yaşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong
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