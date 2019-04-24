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Hong Konglu protestoculara 16 aya kadar hapis cezaları verildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2014'teki demokrasi yanlısı protestoları organize ettikleri gerekçesiyle yargılanıp suçlu bulunan göstericilere 16 aya kadar hapis cezaları verildi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:47
Hong Konglu protestoculara 16 aya kadar hapis cezaları verildi
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Mahkeme, 30 ila 70 yaşlarındaki 9 sanıktan 3'ünü 16'şar, 2'sini 8'er ay hapse mahkum etti. 16 ay hapse mahkum edilen sanıklardan birinin cezasının 2 yıl tecil edildiği, 2 sanığa da tecil edilmiş 8'er ay hapis cezalarının verildiği ifade edildi.

Sanıklardan biri, 200 saat kamu hizmetine mahkum edilirken, bir diğer sanık Tanya Chan'ın cezasının, ameliyata girmesi gerektiğinden ertelendiği belirtildi. 8 ay hapis cezası alan Raphael Wong, hakim Johnny Chan'a, cezalar için teşekkür ederek "Gerçek evrensel oy kullanma hakkı için mücadele kararlılığımız değişmeyecek." ifadesini kullandı.

Suçsuz olduklarını savunan göstericilerin cezaları temyize götürüp götürmeyeceği henüz bilinmiyor.

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ŞEMSİYE DEVRİMİ

Çin, Ağustos 2014'te Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceğini ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamıştı. Bunun üzerine bağımsızlık yanlıları, Hong Kong'da gösteriler düzenlemişti.

"Occupy Central" sloganıyla başlayan olaylar, göstericilerin polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza karşı kendilerini korumak için şemsiye açması nedeniyle uluslararası kamuoyunda "Şemsiye Devrimi" olarak adlandırılmıştı.

Çin'den bağımsızlığı savunanlar, kademeli seçim sisteminin yerine bölgede evrensel standartlarda seçimlerin yapılmasını savunuyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong
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