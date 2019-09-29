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Hong Kong’ta gösteriler bitmek bilmiyor: Polisten sert müdahale

Hong Kong'ta tansiyon dinmek bilmiyor... Haziran ayında başlayan gösteriler bugün de devam etti. Eski bir İngiliz kolonisi olan Hong Kong'taki suçluların Çin'e iadesine karşı sokağa çıkan göstericiler, bu yasanın geri çekilmesine rağmen bugün de hükümet karşıtı protestolara devam etti. Göstericiler polisle çatışırken, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

29 Eylül 2019 Pazar 14:36
Hong Kong’ta gösteriler bitmek bilmiyor: Polisten sert müdahale

Hong Kong yönetiminin Haziran ayında, suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasayı gündeme getirmesinin ardından başlayan gösterilerde dördüncü ay neredeyse geride kaldı. Eski bir İngiliz kolonisi olan ve bazı açılardan otonom bir yapıda bulunan Hong Kong’taki tartışmalı yasa geri çekilse de gösteriler bitmek bilmiyor. “Tek ülke, iki sistem” yapısı altında Çin’den daha özgürlükçü bir sistemi olan Hong Kong’ta lider Carrie Lam’ın tasarıyı geri çekmesine rağmen bugün de göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Yasa Eylül ayında geri çekilse de bugün göstericiler bugün yine sokaklara çıktı. Bazı göstericiler hükümet karşıtı slogan atarken, bazıları da molotof kokteyli ve taş fırlattı. Polis şiddet uygulayan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Özellikle turistlerin yoğun tercih ettiği Causeway Bay bölgesi ile hükümet binalarının olduğu Admiralty Caddesi yakınlarında çatışmalar yaşandı.

Polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Müdahale öncesinde göstericileri pankartlarla uyaran polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada ağır yaralı bulunmadığı belirtildi. Tazyikli suyun mavi renkte olduğunu açıklayan yetkililer bu sayede göstericilerin daha kolaylıkla yakalanabileceğini açıkladı. Güvenlik güçleri Çin’in kuruluşu olarak kutlanan 1 Ekim’de gösterilerin daha yoğun yaşanabileceğini açıkladı.

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