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Hristiyan alemi Noel'i kutluyor

Hazreti İsa'nın doğduğu tarih olarak kabul edilen 25 Aralık, Hristiyan dünyasının büyük bölümü tarafından Noel Bayramı olarak kutlanıyor.

25 Aralık 2020 Cuma 17:53
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Hristiyan alemi Noel'i kutluyor

Hristiyan alemi her yıl 25 Aralık'ta Hazreti İsa'nın doğumunu kutlamak üzere bir araya geliyor. Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan Noel'de Hazreti İsa'nın dünyaya geldiği kabul edilen 25 Aralık'ta mumlar yakılıyor, kiliselerde Noel ilahileri okunuyor. Aile fertleri, katıldıkları Noel ayininin ardından aynı sofrada bir araya gelerek birlikte yemek yiyor. Noel sofralarında birçok ülkede farklılık gösterse de en çok tercih edilen yemek kızarmış hindi oluyor.

Dünyadaki Hristiyanların büyük bölümü Noel'i 25 Aralık'ta kutlarken bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık gecesinden başlıyor. Bazı Ortodoks kiliseleri ise Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kabul ediyor.

"Hristiyanlar için manevi boyutu olan bir şeydir Noel"

Hristiyanlıktaki Noel inanışıyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Taşpınar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gecenin Hristiyan alemince Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edildiğini söyledi.

Dindar Hristiyanların bugünü kilisede kutladıklarını, bunun kilisede kutlanmasının onlar açısından önemli olduğunu vurgulayan Taşpınar, şöyle konuştu:

"Törende Hazreti İsa'nın doğum kıssası anlatılır. Kilisede Hazreti İsa'nın doğum anını anlatan resim ve figürler kullanılır. Hristiyanlar için manevi boyutu olan bir şeydir Noel. Hazreti İsa'yı kurtarıcı kabul ettikleri için, asli günahından bütün insanlığı kurtaran bir tanrı gördükleri için Noel'i kutlamak, onlar açısından tanrının yeryüzüne inişinin de kutlanmasıdır aynı zamanda. Hazreti İsa'nın doğumu da 'milat' kabul edilir ve bugün kullanılan miladi takvim de buna dayanmaktadır."​​​​​

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