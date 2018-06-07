Hristiyan kadınlar İslamofobi ile mücadele için başörtüsü taktı

İslamofobiye karşı mücadele ve başörtüsü hakkındaki farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Hristiyan kadınlar, ramazanda başörtüsü takıyor.

Dünya Başörtüsü Günü Örgütünün düzenlediği kampanya kapsamında Hristiyan kadınlar, Müslüman hemcinsleriyle dayanışma amacıyla Ramazan ayını başörtüsüyle geçiriyor.

Örgütten yapılan açıklamaya göre kampanyanın bu yıl öne çıkan isimi, Katar’ın başkenti Doha’da yaşayan İngiltere vatandaşı Grace Llyod ve annesi Elllie Llyod oldu.

11 yaşındaki GraceLlyod, Hristiyan kimliğinin altını çizdiği sosyal medya mesajında, “Bu yıl ramazan ayı boyunca Dünya Başörtüsü Günü için bağış toplamak ve başörtüsü hakkındaki farkındalığı artırmak için başörtüsü takıyorum.” ifadelerini kullandı.

Küçük kız, başörtüsü kampanyasında yer alarak dini ön yargılara, nefrete ve onu çevreleyen İslamofobiye karşı mücadeleye katkı sağlamak istediğini vurguladı.

Grace Llyod, “İnsanların, başörtüsünün ne anlama geldiği ile ilgili görüşlerini değiştirmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

"RAMAZAN, DAYANIŞMA İÇİN EN İYİ ZAMAN"

Anne Elllie Llyod ise ramazan ayının, Müslüman bayanlarla dayanışma için en iyi zaman olduğunu söyledi.

Bir Hristiyan olarak bütün inançların birbirini ve manevi yolculuklarını ön yargısız bir şekilde desteklemesinin önemli olduğunu belirten Ellie Lloyd, "Ramazan ayı boyunca başörtümü gururla taşıyorum. Dünyaya, inançların bizi ayırmak zorunda olmadığını ve başka birinin inancını deneyimlemenin, onlara karşı daha anlayışlı ve saygılı olmamıza yardımcı olduğunu gösterdiğimi biliyorum.” değerlendirmesini yaptı.

MORMON KATILIMCI DA VAR

Kampanyanın bir diğer katılımcısı da ABD’nin Salt Lake City kentinde yaşayan Mormon inancına mensup Kayla Hajji oldu. Sosyal medyadan başörtülü fotoğrafını paylaşan Hajji, şu ifadeleri kullandı:

“Mensup olduğum topluluktaki insanların, İslam'ın terörle veya hakkında medyada anlatılan korkunç şeylerle bir ilgisi olmadığını anlamalarına yardım etmek istiyorum. Dolayısıyla, eğer 30 gün boyunca başörtüsü takmak bana inanç kardeşlerimin neler yaşadığını görme fırsatı verecekse, onların mücadelesini ve zaferlerini daha iyi anlayabileceğimi düşünüyorum."

DÜNYA BAŞÖRTÜSÜ GÜNÜ

ABD'de yaşayan Bangladeş kökenli Nazma Khan, başörtülü olmasından dolayı öğrenim hayatı ve günlük yaşamında karşılaştığı zorlukların ardından farkındalık oluşturmak adına 2013 yılında Dünya Başörtüsü Günü etkinliğini başlattı.

Nazma Khan'ın girişimiyle her 1 Şubat'ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Başörtüsü Günü Örgütü, 2013’te bu yana her yıl 1 Şubat’ta dünya kadınlarını Müslüman kadınların maruz kaldığı zorlukları anlamak ve onlarla dayanışma sergilemek için bir günlüğüne başörtüsü takmaya davet ediyor. Örgüt, 2014’ten beri de özellikle diğer dinlerden kadınları ramazan süresince başörtüsü takmaya ve başörtülü kadınların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmeye çağırıyor.