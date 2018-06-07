Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98250
ALTIN
186.742
DOLAR
4.4759
STERLİN
6.0008
EURO
5.2924
Meyveleri abartmadan yiyin!
Meyveleri abartmadan yiyin!
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
2 yılda 2’nci kez 1...
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
banner34

Hristiyan kadınlar İslamofobi ile mücadele için başörtüsü taktı

Dünya Başörtüsü Günü Örgütünün düzenlediği kampanya kapsamında Hristiyan kadınlar, Müslüman hemcinsleriyle dayanışma amacıyla Ramazan ayını başörtüsüyle geçiriyor.

07 Haziran 2018 Perşembe 14:45
Hristiyan kadınlar İslamofobi ile mücadele için başörtüsü taktı

İslamofobiye karşı mücadele ve başörtüsü hakkındaki farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Hristiyan kadınlar, ramazanda başörtüsü takıyor.

Dünya Başörtüsü Günü Örgütünün düzenlediği kampanya kapsamında Hristiyan kadınlar, Müslüman hemcinsleriyle dayanışma amacıyla Ramazan ayını başörtüsüyle geçiriyor.

Örgütten yapılan açıklamaya göre kampanyanın bu yıl öne çıkan isimi, Katar’ın başkenti Doha’da yaşayan İngiltere vatandaşı Grace Llyod ve annesi Elllie Llyod oldu.

11 yaşındaki GraceLlyod, Hristiyan kimliğinin altını çizdiği sosyal medya mesajında, “Bu yıl ramazan ayı boyunca Dünya Başörtüsü Günü için bağış toplamak ve başörtüsü hakkındaki farkındalığı artırmak için başörtüsü takıyorum.” ifadelerini kullandı.

Küçük kız, başörtüsü kampanyasında yer alarak dini ön yargılara, nefrete ve onu çevreleyen İslamofobiye karşı mücadeleye katkı sağlamak istediğini vurguladı.

Grace Llyod, “İnsanların, başörtüsünün ne anlama geldiği ile ilgili görüşlerini değiştirmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

"RAMAZAN, DAYANIŞMA İÇİN EN İYİ ZAMAN"

Anne Elllie Llyod ise ramazan ayının, Müslüman bayanlarla dayanışma için en iyi zaman olduğunu söyledi.

Bir Hristiyan olarak bütün inançların birbirini ve manevi yolculuklarını ön yargısız bir şekilde desteklemesinin önemli olduğunu belirten Ellie Lloyd, "Ramazan ayı boyunca başörtümü gururla taşıyorum. Dünyaya, inançların bizi ayırmak zorunda olmadığını ve başka birinin inancını deneyimlemenin, onlara karşı daha anlayışlı ve saygılı olmamıza yardımcı olduğunu gösterdiğimi biliyorum.” değerlendirmesini yaptı.

MORMON KATILIMCI DA VAR

Kampanyanın bir diğer katılımcısı da ABD’nin Salt Lake City kentinde yaşayan Mormon inancına mensup Kayla Hajji oldu. Sosyal medyadan başörtülü fotoğrafını paylaşan Hajji, şu ifadeleri kullandı:

“Mensup olduğum topluluktaki insanların, İslam'ın terörle veya hakkında medyada anlatılan korkunç şeylerle bir ilgisi olmadığını anlamalarına yardım etmek istiyorum. Dolayısıyla, eğer 30 gün boyunca başörtüsü takmak bana inanç kardeşlerimin neler yaşadığını görme fırsatı verecekse, onların mücadelesini ve zaferlerini daha iyi anlayabileceğimi düşünüyorum."

DÜNYA BAŞÖRTÜSÜ GÜNÜ

ABD'de yaşayan Bangladeş kökenli Nazma Khan, başörtülü olmasından dolayı öğrenim hayatı ve günlük yaşamında karşılaştığı zorlukların ardından farkındalık oluşturmak adına 2013 yılında Dünya Başörtüsü Günü etkinliğini başlattı.

Nazma Khan'ın girişimiyle her 1 Şubat'ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

 Dünya Başörtüsü Günü Örgütü, 2013’te bu yana her yıl 1 Şubat’ta dünya kadınlarını Müslüman kadınların maruz kaldığı zorlukları anlamak ve onlarla dayanışma sergilemek için bir günlüğüne başörtüsü takmaya davet ediyor. Örgüt, 2014’ten beri de özellikle diğer dinlerden kadınları ramazan süresince başörtüsü takmaya ve başörtülü kadınların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmeye çağırıyor.

banner22
Son Güncelleme: 07.06.2018 15:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunus'taki göçmen teknesi faciasında 73 cesede ulaşıldı
Tunus'taki göçmen teknesi faciasında 73 cesede ulaşıldı
İngiliz Perakende devinden 31 mağazaya kilit!
İngiliz Perakende devinden 31 mağazaya kilit!
BM raportöründen Kuzey Kore'ye "genel af" çağrısı
BM raportöründen Kuzey Kore'ye "genel af" çağrısı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim