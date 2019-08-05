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Huawei'nin işletim sistemi HongMeng OS için tarih verildi

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, Google ile yaşanan ambargo problemi nedeniyle zor günler geçirirken, kendi işletim sistemi HongMeng OS'u ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:24
Huawei'nin işletim sistemi HongMeng OS için tarih verildi

  • ABD merkezli teknoloji devi Google ile yaşanan sorunlar nedeniyle bir süredir kendi işletim sistemine ağırlık veren Huawei, HongMeng OS'u çok yakında görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. 

  • ABD ticaret yasağı sonrasında geliştirmeye hız verdiği HongMeng OS, 9 Ağustos tarihinde Çin'de yapılacak etkinlikte dünyaya duyurulacak. 

  • Ülkenin Dongguan şehrinde düzenlenecek geliştirici konferansında ilk kez görülmesi beklenen Huawei'nin özel işletim sistemi, ilk olarak televizyon ve Nesnelerin İnterneti (IOT) kapsamındaki cihazlar için çalışacak.

  • Ancak Huawei'nin uzun vadede telefon, tablet ve hatta bilgisayarlarının bile bu işletim sistemiyle uyumlu çalışmasını planladığı belirtiliyor.

    Google'ın aynı paralelde geliştirdiği Fuchsia işletim sistemini yakından inceleyen Çin merkezli şirket, HongMeng OS'u bir mikro çekirdek etrafında oluştururken, yapay zeka teknoloji sayesinde de işletim sistemi birçok platformla uyumlu bir şekilde çalışabilecek.

  • Henüz Huawei tarafından doğrulanmasa da Huawei'nin Ekim ayında duyurmayı planladığı Mate 30 serisi telefonlarını Android yerine HongMeng OS ile kullanıcılara sunacağı konuşuluyor. 

  • HUAWEİ'NİN İŞLETİM SİSTEMİNDEN YENİ GÖRÜNTÜ

    HUAWEİ'NİN İŞLETİM SİSTEMİNDEN YENİ GÖRÜNTÜ

    Çin merkezli Huawei'nin Google yasağına karşı b planı olarak lanse ettiği işletim sistemine ait yeni görüntüler geldi.

  • Huawei ARK OS'a ait görüntüler ortaya çıktı! Ark OS, yakın zamanda Çin ticari marka ofisinde ve Avrupa fikri mülkiyet bürosunda ticari marka olarak tescillenerek sertifikasını aldı.

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Huawei
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