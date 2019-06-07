Huawei, Rusya'da 5G teknolojisi geliştirecek

Çin'in telekom devi Huawei, ABD ve Google ile yaşanan gerilimli günlerin ardından Rusya ile önemli bir iş birliğine imza attı. Şirket, Rus telekom şirketi MTS ile Rusya'da 5G teknolojisini geliştirmek üzere anlaştı.

Yapılan anlaşmaya göre, iki telekom şirketi önümüzdeki yıl boyunca Rusya'da yeni kuşakşebekesi kuracak.

Söz konusu anlaşma Çin'in devlet başkanı Şi Cinping'in 3 günlük Rusya ziyaretinin ilk gününde imzalandı. Cinping, Rus lider Putin için "en iyi dostum" demişti.

Öte yandan, Rus telekom şirketi MTS'den yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşma, beşinci kuşak şebeke sistemi olan 5G teknolojisinin geliştirilmesi ve 2019-2020 yıllarında pilot uygulamaya başlanmasını kapsıyor.