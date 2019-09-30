Huawei ve Honor Modelleri için EMUI 10 beta güncellemesi alacak modeller belli oldu

Huawei tarafından tanıtılan Android 10 arayüzlü güncellemesi EMUI 10 beta sürümünü alacak telefonlar belli oldu. Güncelleme için kesin bir tarih verilmezken Ekim ortasında başlayacağı belirtildi



EMUI 10 beta güncellemesi alacak ilk telefon ise Huawei'in amiral gemisi olan P30 serisi olacak.



Mate 20 ve P20 serisi için ise Ekim ayı sonunda güncelleme alacağı duyuruldu.



Huawei'in Mate10 serisi ise kasım ayı sonunda güncelleme alacak.



Huawei'in alt modeli olan Honor marka telefonlar ise Honor 20, 20 Pro, V20 ve Magic 2 ekim ayı sonunda güncelleme alacak.



Güncelleme alacak liste ise şu şekilde,

P30, P30 pro

Mate 20, Mate 20 (4G), Mate 20 RS, Mate (5G)

Mate 10, Mate 10 Pro,Mate 10 Lite

P20, P20 Pro

Nova 5 Pro, Nova 4, Nova 4e