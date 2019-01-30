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Hükümet Kapalıyken ABD 11 Milyar Dolar Zarar Etti

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:16
Hükümet Kapalıyken ABD 11 Milyar Dolar Zarar Etti

Kongre Bütçe Dairesi, hükümetin 35 gün boyunca kısmen kapalı kalmasının etkilerini değerlendirdiği raporunda, dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerikan ekonomisinin hükümetin 22 Aralık'ta kısmen kapanmasından sonra, 2018'in sona erdiği günlerde 3 milyar dolarlık ekonomik kayba uğradığını bildirdi. Rapora göre ekonomi, Ocak ayında da 8 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

Zorunlu ücretsiz izne çıkarılan ya da maaş almadan çalışmak durumunda kalan 800 bin devlet memuru, hükümetin kapalı olduğu süre zarfında ödenmeyen maaşlarını önümüzdeki günlerde alacak. Kongre Bütçe Dairesi, 3 milyar dolar dışındaki tüm ekonomik kayıpların telafi edileceğini açıkladı.

Daire, hükümetin kapalı olduğu süre boyunca ertelemek durumunda kaldığı zorunlu olmayan harcamalarının 18 milyar dolar tutarında olduğunu tahmin ediyor. Hükümet üç hafta sonra yeniden kapanmadığı sürece bu harcamaların yapılması bekleniyor.

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Başkan Trump, Kongre'deki Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili liderlerle hükümetin açılması ve Amerika-Meksika sınırında alınabilecek güvenlik önlemlerinin müzakere edilmesi için partilerüstü bir kurul oluşturulmasını kararlaştırdı.

Başkan Trump, 2016 başkanlık kampanyası vaatlerinden biri olan sınır duvarı inşası için Kongre'nin 5,7 milyar dolarlık ödenek onaylamasını istiyor. Ancak muhalefetteki Demokratlar, sınıra duvar inşa edilmesine karşı çıkıyor ve gümrük kapılarındaki güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması, sınırda görev yapan güvenlik yetkililerinin sayısının arttırılması ve kaçak girişleri önlemek için teknolojik olanaklardan daha çok yararlanılması önerisinde bulunuyor.

Başkan Trump, Kongre'de sınır güvenliği konusunda yürütülecek müzakerelerden olumlu sonuç çıkma olasılığının yüzde 50'den az olduğunu söyledi. Başkan, anlaşma sağlanamaması durumunda hükümetin yeniden kapanmasının ”mutlak bir seçenek” olduğunu belirtti. Trump'ın önündeki bir başka seçenek, başkanlık yetkileri doğrultusunda sınırda ulusal acil durum ilan etmek ve Kongre'yi bertaraf ederek hükümetin başka harcamalar için ayırdığı bütçeyi kullanıp duvar inşasını gerçekleştirmek.

Ancak Kongre'nin önde gelen bazı Cumhuriyetçi liderleri, Trump'ı, sınırda acil durum ilan etmemesi yönünde uyarıyor ve böyle bir hamlenin Demokrat Parti'nin hukuki yollara başvurmasıyla sonuçlanacağını kaydediyor.

Kongre Bütçe Dairesi, Amerikan ekonomisinin hükümetin kapalı kaldığı süre boyunca 3 milyar dolarlık zarara uğramasının, 19 trilyon dolarlık 2019 gayri safi milli hasıla tahminlerinde yüzde 0,02 oranında azalma yaşanacağı anlamına geldiğini bildiriyor.

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