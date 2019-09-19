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Humberto Kasırgası Bermuda'da etkili oldu

Atlantik Okyanusu'nda oluşan Humberto Kasırgası, kategori 3 seviyesinde İngiltere'nin deniz aşırı toprağı Bermuda Adası'nda etkili oldu.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:02
Humberto Kasırgası Bermuda'da etkili oldu

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Atlantik Okyanusu'nda Bermuda Adası'nın yaklaşık 205 kilometre kuzeydoğusunda oluşan kasırganın, adanın yaklaşık 130 kilometre açığından geçerek kuzey kuzeydoğu istikametinde, okyanus açıklarına doğru ilerlediğini açıkladı.

Rüzgar hızı dün geç saatlerde 195 kilometreye kadar ulaşan kasırganın sert rüzgarlarının Bermuda kıyılarında hissedildiği belirtildi.

Meteoroloji uzmanları, tropikal fırtına gücündeki rüzgarların Bermuda'da bugün de etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

CNN'nin haberine göre, kasırga, adadaki yerleşimlerin yüzde 80'inde elektrik kesintisine neden oldu.

Elektrik şirketi Belco, kasırganın ardından sert rüzgarların ve yağışın etkili olduğu adada 27 bin 900'den fazla kişinin elektriksiz kaldığını belirtti.

70 bin kişiye evinizde kalın uyarısı

Kasırga öncesinde, olası kurtarma çalışmaları için 120 asker hazır duruma geçirilirken, yetkililer, 70 bin kişiye rüzgar geçene kadar evlerinde kalmaları uyarısında bulunmuştu.

Kasırga yaklaşırken okullar, klinikler ve devlet daireleri tatil edilmişti.

Miami'deki ABD Ulusal Kasırga Merkezi, hafta başında, Bermuda'nın bin 260 kilometre batısında oluşan Humberto Kasırgası'nın saatte 120 kilometre rüzgar hızıyla kuzeydoğuya doğru ilerlediğini açıklamıştı.

Seviyesi birinci kategoriye yükseltilen Humberto Kasırgası'nın Bahamalar'ın yanı sıra Florida'dan başlayıp Kuzey Carolina'ya kadar ABD'nin kıyı kesimler ini etkisi altına alabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Bahamalar'ı ay başında beşinci kategoride vuran Dorian Kasırgası, 50 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Kaynak: AA[Fotoğraf: Reuters]

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