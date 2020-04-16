Hüseyin Türkan koronavirüse yenik düştü

İngltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu eski yöneticlierinden Hüseyin Türkan tedavi gördüğü hastanede koronavirüsden hayatını kaybetti
İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun sayfasında Akın Uysal, Hüseyin Türkan koronavirüsden yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Akın Uysal'ın paylaşımı şöyle:
“Eski yöneticilerimizden Alsancak Başkanı Hüseyin Türkan arkadaşımız Koronaya yenik düştü. Arkada bıraktığı yaslı ailesne başsağlığı
Allah’tan sabır dileriz. Allah rahmet eylesin yattığı yer nur mekanı cennet olsun.
Tüm camiamızın başı sağ olsun”