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Hüseyin Türkan koronavirüse yenik düştü

Hüseyin Türkan Londra'da tedavi gördüğü hastanede koronavirüsden hayatını kaybetti.

16 Nisan 2020 Perşembe 16:56
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Hüseyin Türkan koronavirüse yenik düştü

İngltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu eski yöneticlierinden Hüseyin Türkan tedavi gördüğü hastanede koronavirüsden hayatını kaybetti

İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun sayfasında Akın Uysal, Hüseyin Türkan   koronavirüsden yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Akın Uysal'ın paylaşımı şöyle:

“Eski yöneticilerimizden Alsancak Başkanı Hüseyin Türkan arkadaşımız Koronaya yenik düştü. Arkada bıraktığı yaslı ailesne başsağlığı

Allah’tan sabır dileriz. Allah rahmet eylesin yattığı yer nur mekanı cennet olsun.

Tüm camiamızın başı sağ olsun”

Son Güncelleme: 16.04.2020 17:37
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin TürkanİngiltereKoronavirüsCoronavirüs
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