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Husiler'den askeri geçit törenine roketli saldırı: 11 ölü

Yemen'de Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:42
Husiler'den askeri geçit törenine roketli saldırı: 11 ölü
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Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, HusilerTaiz'in güneyindeki Maafir bölgesinde bulunan El-Hayyami Askeri Kampı'na Katyuşa roketleri ile saldırdı. Askeri geçit töreni sırasında düzenlenen saldırıda sivil ve askerlerden 11 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Saldırıda hayatını kaybeden siviller arasında uydudan yayın yapan "Belkıs" televizyonunun bir kameramanının da olduğu belirtilirken, "Rusya el-Yevm" televizyonunun bir muhabirinin de yaralandığı ve durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

YEMEN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI SALDIRIDAN SAĞ KURTULDU

Öte yandan Husilerin roketli saldırısı sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Nasır el-Haşa'nın da askeri geçit törenini izlemek için El-Hayyami Askeri Kampı'nda bulunduğu belirtildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Haşa ve beraberindeki yetkililerin saldırıdan sağ kurtulduğu aktarıldı.

Yemen'de Husiler ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar yaklaşık üç yıldır devam ediyor.

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