Husiler, devrik liderin evini yağmaladı

Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin, devrik lider Ali Abdullah Salih'e ait eski iki evi yağmaladığı bildirildi.

Salih'in partisi Genel Halk Kongresine (GHK) bağlı "El-Mutemer net" sitesinin haberine göre, Salih'in basın ofisinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, eski cumhurbaşkanı Salih'in, başkentin Es-Seniyye bölgesinde yer alan evinin işgal edilmediğini belirtti.

Husilerin, başkentte sivillerin evlerini hedef alan bombalı saldırılar düzenlediğine dikkati çeken yetkili, Salih'e ait "eski iki eve" saldırı düzenlendiğini ve evlerin yağmalandığını ifade etti.

Haberde ayrıca Husi militanların, Salih'in evine ve yeğeni Tuğgeneral Tarık Muhammed Abdullah Salih'in oğulları Tarık ve Ömer'in Cezayir Caddesi'ndeki evlerine ateş açmayı sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Bu arada Husilerin, Salih'in yeğeni Tevfik Salih'in evini, Salih'e ait "Yemen El-Yevm" televizyonunu ve bazı askeri karargahları ele geçirdiği iddiaları da doğrulandı.

Salih yanlısı güçlerle çatışan Husilerin, dün, Salih'e ait "Yemen El-Yevm" televizyonunu basarak bazı çalışanları alıkoyduğu bildirilmişti.

Yemen'de meşru hükümete karşı birlikte hareket eden Husiler ile eski cumhurbaşkanı Salih yanlıları arasındaki çatışmalar cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.