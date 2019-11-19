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Husiler duyurdu: Akdeniz’de 3 gemiye el koyduk

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de biri Suudi Arabistan'a ait olmak üzere 3 geminin alıkonulduğunu açıkladı.

19 Kasım 2019 Salı 11:04
Husiler duyurdu: Akdeniz’de 3 gemiye el koyduk

Husiler, sahil güvenlik birliklerinin, kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle Yemen’in Ukban Adası’nın 3 mil açığında 3 gemiyi alıkoyduğunu belirtti.

Açıklamada alıkonulan gemiler arasında Suudi Arabistan’a ait “Rabigh 3” isimli geminin de olduğu kaydedildi.

Gemilerin, Hudeyde ilinde bulunan Salif Limanı’na çekildiği ve ilgili makamlarla irtibata geçildiği aktarılan açıklamada diğer 2 geminin hangi ülkeye ait olduğu bilgisine yer verilmedi.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami daha önce yaptığı açıklamada, İran destekli Husileri, ülkenin batısında Kızıldeniz’de Güney Kore’ye ait bir gemi ve ona eşlik eden iki tekneyi alıkoymakla suçlamıştı.

Husilerin üst düzey yöneticilerinden Muhammed Ali el-Husi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise Kızıldeniz’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğu düşüncesiyle bir gemiyi alıkoyduklarını, geminin Güney Kore’ye ait olduğunun ortaya çıkması durumunda serbest bırakılacağını duyurmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Husi
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