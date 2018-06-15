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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısında bulunan Hamis Muşayt kentine attıkları balistik füzenin havada imha edildiği belirtildi.

15 Haziran 2018 Cuma 09:48
Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısında bulunan Hamis Muşayt kentine attıkları balistik füzenin havada imha edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin haberine göre, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı balistik füze, hava savunma güçleri tarafından Asir Bölgesi'ndeki Hamis Muşayt kenti semalarında imha edildi.

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Haberde konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan, Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun haberinde ise Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Asir Bölgesi'ndeki hava kuvvetleri merkezini hedef aldığı ifade edildi.

Bunun Husilerin sadece ramazan ayında Suudi Arabistan topraklarına attığı 11'inci balistik füze olduğu belirtildi. 

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

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