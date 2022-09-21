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Huzur bulmak için 43 yılda 53 kez evlendi

Arap basınının gündemine, 43 yıl içerisinde farklı kadınlarla 53 kez evlilik yaptığını iddia eden 63 yaşındaki bir Suudi adam oturdu. Haberlere göre Suudi adamın amacı, 'huzur ve istikrar bulmak'.

21 Eylül 2022 Çarşamba 16:04
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Huzur bulmak için 43 yılda 53 kez evlendi



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Gulf News haber sitesinin aktardığına göre Suudi Arabistanlı Abu Abdullah, son 43 yılda 53 kez dünya evine girdi.

Evliliklerini farklı kadınlarla yapan 63 yaşındaki adam, 'yüzyılın çok eşlisi' olarak tanınmaya başladı.

Abdullah 53 kez evlenmesinin 'kişisel zevk için olmadığını, huzur ve istikrar bulabilmeyi amaçladığını' söyledi.

Suudi kanalı MBC'ye konuşan Abdullah, ilk kez evlendiğinde bir daha evlenme fikrine sahip olmadığını belirterek, "Çünkü rahat hissediyordum ve çocuklarım vardı. Ancak daha sonra bazı sorunlar ortaya çıktı ve tekrar evlenmeye karar verdiğimde 23 yaşındaydım. Bu kararımı eşimle de paylaştım" dedi.

EN KISA EVLİLİĞİ 1 GÜN SÜRMÜŞ

Evliliğindeki sorunların birinci ve ikinci eşleriyle yaşadığı bir kavga üzerine başladığını belirten Abdullah, bu durumun kendisini üçüncü ve dördüncü evliliklerini yapmaya zorladığını dile getirdi. Birinci, ikinci ve üçüncü eşleriyle boşandığını kaydeden Abdullah'ın en kısa süren evliliği ise yalnızca bir gece sürmüş.

Şu anda bir kadınla evli olduğunu ve bir daha evlenmeyi düşünmediğini söyleyen Suudi adam, şöyle konuştu:

"Uzun bir süre dahilinde 53 kadınla evlendim. İlk evlendiğimde 20 yaşındaydım ve eşim benden 6 yaş büyüktü. Dünyadaki her adam bir kadınla evlenip sonsuza dek onunla olmak ister. İstikrarı genç bir kadınla bulmak mümkün değil, bu ancak yaşlı bir kadınla mümkün."

Eski eşlerinin büyük bir kısmının Suudi kadınlar olduğunu belirten Abdullah, yurtdışı ziyaretleri sırasında yabancı kadınlarla da evlendiğini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 21.09.2022 16:10
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