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Hz. Muhammed karikatürü çizen Kurt Westergaard öldü

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Çizdiği Hz. Muhammed karikatürleri tartışma yaratan Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard, 86 yaşında hayatını kaybetti.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:38
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Hz. Muhammed karikatürü çizen Kurt Westergaard öldü

Danimarka’da yayın yapan Berlingske gazetesi, Westergaard’ın ölüm haberini ailesine dayandırarak duyurdu.

Ailesi, Westergaard’ın uzun süredir hastalıkla mücadele ettiğini ve uykusunda öldüğünü açıkladı.

1980’li yıllarda muhafazakar görüşlü Jyllands-Posten gazetesi için karikatürler çizmeye başlayan Westergaard, dünya çapında adını 2005 yılında yayınladığı 'Muhammed'in yüzü' adlı karikatür serisiyle duyurdu.

Müslüman ülkelerden tepki çeken olay sonrası Westergaard ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Westergaard’ın karikatürleri büyük tepki çekerken, Danimarka’nın elçilik binaları saldırıya uğradı. 2015 yılında Hz. Muhammed karikatürlerini yayınlayan Fransız dergisi Charlie Hebdo da silahlı saldırıya uğramıştı. Yaşanan olayda dergi çizerlerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
Hz. Muhammed
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