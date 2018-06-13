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İbadi, seçimlerin yeniden yapılmasını reddetti

İbadi, seçimlerin tekrarlanması tartışmalarına ilişkin, seçimlerin yeniden yapılması çağrılarını reddederek, hükümetin kurulması yönünde ilerlenmesi gerektiğini belirtti.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:43
İbadi, seçimlerin yeniden yapılmasını reddetti

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, seçimlerin tekrarlanması tartışmalarına ilişkin, seçimlerin yeniden yapılması çağrılarını reddederek, hükümetin kurulması yönünde ilerlenmesi gerektiğini belirtti.

İbadi, Bağdat'ta dün yaptığı basın açıklamasında, "Seçimler yapıldı. Geriye dönüş yok artık. Bunun iptal edilmesinde ne hükümetin ne de meclisin yetkisi var. Yeni hükümetin kurulması için ilerleme sağlanmalı. Seçimlerin iptali yargı kararına bağlıdır." dedi.

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Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyadAllavi, seçim sandıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın sonrası seçimlerin iptal edilip, yeniden yapılması çağrısı yapmıştı.

İbadi, "İlk soruşturma sonuçlarına göre yangın kasıtlı olarak çıkarıldı." diye konuşmuştu.

Yangınla ilgili dün 4 şüpheli tutuklanmıştı.
 

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Son Güncelleme: 13.06.2018 10:47
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