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İbadi: “Yangın, demokrasimize karşı bir komplo"

Irak Başbakanı, seçimlere hile karıştığı yönündeki iddiaların ardından oyların yeniden sayılacağı Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir oy depolama merkezinde çıkan yangını “Irak ulusu ve demokrasisine karşı bir komplo" olarak niteledi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:05
İbadi: “Yangın, demokrasimize karşı bir komplo"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, seçimlere hile karıştığı yönündeki iddiaların ardından oyların yeniden sayılacağı Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir oy depolama merkezinde çıkan yangını “Irak ulusu ve demokrasisine karşı bir komplo" olarak niteledi.

Parlamento Başkanı Selim el Cuburi ise, yangın sonrası seçimin yeniden yapılması çağrısında bulundu. Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi Bağdat'ta seçim sandıklarının bulunduğu depoda yangın çıkmasının ardından seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulundu.

Cuburi yaptığı yazılı açıklamada, yangının, Irak halkının iradesini değiştirmek, halkı aldatmak ve oylarda sahtecilik yapmak için "kasıtlı" olarak çıkarıldığını belirtti. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi de geçici hükümetin kurulup seçimlerin yeniden yapılmasını istedi.

Irak Meclisi, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı almıştı. Söz konusu karar doğrultusunda oyların elle sayımının yapılmasından önce bu yangının çıkması dikkati çekti.

"SEÇİMLERİN İPTAL EDİLMESİ AMAÇLANIYOR"

Seçimden birinci olarak çıkan Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı siyasi politbüro temsilcisi Ziya el-Esedi de yaptığı açıklamada, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını ve bunun amacının seçimlerin iptal edilmesi olduğunu kaydetti.

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Bağdat Operasyonlar Komutanı Celil er-Rubayi ise yaptığı açıklamada, yangının oy pusulalarının bulunduğu sandıkları etkilemediğini ve sadece elektronik sayım cihazlarının yakıldığını ileri sürdü.

Başkent Bağdat'ta bugün seçim sandıklarının bulunduğu en büyük depoda yangın çıkmıştı. Müdahale sonrası binadan çıkarılan bazı sandıkların yangından etkilendiği görülmüştü.

YANGININ VERDİĞİ ZARARIN BOYUTU

İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada yangında bazı belgelerin ve malların zarar gördüğünü söylerken, Bağdat Eyalet Konseyi üyesi Muhammed El-Rabeii ise "tüm oy sandıklarının ve oy pusulalarının yandığını" öne sürdü.

Ülkede geçen ay gerçekleştirilen seçimleri, ABD ve İran'ın desteklediği düşünülen partiler değil, Şii lider Mukteda Sadr'ın öncülüğündeki Sayrun Lil Islah (Reforma Yürüyüş) koalisyonu, büyük farkla kazanmıştı. Sadr, bir grup laik partiyle ve Irak Komünist Partisi'yle ittifak kurmuştu.

Eski paramiliter komutan Hadi El-Emiri'nin liderlik ettiği Fetih ikinci olurken Başbakan Haydar el-İbadi'nin liderliğindeki Zafer İttifakı üçüncü olmuştu. Hile iddiaları ardından Irak parlamentosu, 10 milyon oyun yeniden sayılmasını talep etmişti.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Salı günü yaptığı açıklamada, "güvenlik güçlerinin seçimlerde eşi benzeri görülmemiş ihlallerle karşılaştığını" söylemişti.

Yeniden sayım işleminin oylamanın sonucunu etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor.

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