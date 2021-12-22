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İç savaşın sürdüğü Yemen'de iç göçmen sayısı 4 milyonu geçti

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Yemen'de, hükümetin kontrolündeki bölgelerde 2 milyon 800 bin, Husilerin kontrolündeki bölgelerde ise 1 milyon 300 bin iç göçmen bulunuyor.

22 Aralık 2021 Çarşamba 22:23
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İç savaşın sürdüğü Yemen'de iç göçmen sayısı 4 milyonu geçti
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Yaklaşık 7 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen'de, iç göçmen durumuna düşen sivillerin sayısının 4 milyon 100 bine ulaştığı bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi, çatışma bölgelerinden kaçarak iç göçmen durumuna düşen sivillere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ülkede savaştan kaçarak iç göçmen durumuna düşen kişi sayısı 4 milyon 100 bine ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Bu kişilerden 2 milyon 800 bininin hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde, 1 milyon 300 bininin ise Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşadığı kaydedildi.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

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