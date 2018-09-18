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İçecek devi için çarpıcı iddia… Öyle bir ürün çıkaracak ki…

'Sağlıklı yaşam' piyasasına girmeyi planlayan ABD'li içecek devi Coca-Cola, kenevir özütlü içecek üretimindeki gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı.

18 Eylül 2018 Salı 16:54
İçecek devi için çarpıcı iddia… Öyle bir ürün çıkaracak ki…

Coca-Cola, psikoaktif, yani uyarıcı özelliği olmayan kannabidiollu (CBD) içecek üretme seçeneği üzerinde durduklarını ifade etti. CBD, kenevirdeki THC gibi kimyasal bileşenlerden farklı olarak, sarhoşluk etkisi yaratmıyor.

Şirketin Kanadalı tıbbi kenevir üreticisi Aurora Cannabis ile görüşmeler yürüttüğü söyleniyordu.

İçecek devi, bu haberler sonrası yaptığı açıklamada resmi bir karar vermediklerini duyurdu.

CBD kullanımı tıp dünyasında da yaygın. Çocuklarda görülen epilepsi vakalarında ve bazı hastalıklarda ağrı kesici olarak kullanılabiliyor.

Mayıs ayında Coca-Cola, yeni pazarlar ve tüketiciler kazanma amacıyla tarihinde ilk kez Japonya’da alkollü bir içecek piyasaya sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
KolaCoca ColaKenevir özlü
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