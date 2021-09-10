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İçi sperm dolu şırıngayla saldırdı

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşanan akılalmaz olayda 51 yaşındaki bir adam içine spermini koyduğu bir şırıngayı süpermarkette alışveriş yapan bir kadına batırdı. Thomas Bryon Stemen adındaki adam bununla da kalmayıp kadına, "Biliyorum, arı sokması gibi geliyor, değil mi?" dedi.

10 Eylül 2021 Cuma 10:27
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İçi sperm dolu şırıngayla saldırdı

Dehşete düşüren olay ABD'nin Maryland eyaletindeki bir süpermarkette yaşandı. 51 yaşındaki Thomas Bryon Stemen, spermiyle dolu şırıngayı Katie Peters adındaki kadına batırdı.

Katie yaşadığı akılalmaz olayı şöyle anlattı: Mağazaya girerken bana çarptı ve kalçamda sigara yanığı gibi bir şey hissettim. Eve döndüğümde kalçamda yara oluşmuştu ve ağrı vardı. Bir şırınga olduğunu ve içinin spermle dolu olduğunu polislerin sorgusu sırasında öğrendim.

ARABASININ İÇİNDE SPERM DOLU ŞIRINGALAR BULUNDU

Polis memuru Jacklyn Davis, ''Videoda çok agresif, çok kasıtlı duruyor. Bunu ilk kez yapmadığı açık'' şeklinde konuştu. Polis, Stemen'in iğnesine el koydu ve daha sonra arabasında tamamı spermiyle dolu başka şırıngalar keşfetti.

İğrenç suçundan dolayı 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Stemen olay anında kadına, "Biliyorum, arı sokması gibi geliyor, değil mi?" dedi.

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