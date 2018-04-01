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ICNA-MAS fuarı Müslümanları buluşturmaya devam ediyor

ABD'de bu yıl 43'üncüsü düzenlenen ICNA ile MAS iş birliğinde organize edilen fuar, binlerce Müslüman'ı bir araya getirirken, Türk kurumlarının organizasyonları da yoğun ilgi gördü.

01 Nisan 2018 Pazar 11:53
ICNA-MAS fuarı Müslümanları buluşturmaya devam ediyor

ABD'de bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) ile Amerika Müslüman Cemiyeti (MAS) iş birliğinde organize edilen fuar, binlerce Müslüman'ı bir araya getirirken, Türk kurumlarının organizasyonları da yoğun ilgi gördü.

Maryland eyaletinin Baltimore kentindeki kongre merkezinde gerçekleştirilen ICNA-MAS fuarı, ABD'de yaşayan Müslümanlar için bir buluşma noktası olma özelliğini sürdürüyor.

Cuma günü başlayan fuara ikinci gününde de binlerce kişi katılırken, ülkenin dört bir yanından fuara gelerek stand açan çeşitli organizasyonlar, Müslümanlar arasındaki etkileşimin artırılmasına hizmet ediyor.

TÜRK ORGANİZASYONLARI DA YER ALIYOR

Bu yılki fuara Amerika Diyanet Merkezi (DCA), İbn Haldun Üniversitesi, Türken Vakfı ABD, Zakat Foundation ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) gibi kurumlar katıldı.

Fuara katılan ziyaretçilerin yoğun bir şekilde DCA hakkında bilgi almak için standlarına uğradığını anlatan DCA imamı Mehmet Ali Aracı, "Katılımcılara külliyemiz ve burada yaptığımız etkinlikler hakkında bilgiler veriyoruz. Özellikle Hac, Umre ve kurban organizasyonlarımıza büyük ilgi var." diye konuştu.

DCA'in fuardaki standına uğrayan ziyaretçiler, buradaki büyük cami fotoğrafı önünde Osmanlı kaftanı ve sarığı ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Ofis Direktörü Enes Yalman da fuara katılma amaçlarının hem üniversitenin ABD'deki tanıtımını yapmak, hem de nitelikli yeni öğrencilere ulaşmak olduğunu bildirdi.

Yalman, üniversite öğrencilerinin yarıya yakınının uluslararası öğrencilerden oluştuğunu ve bu zenginliği artırmak için çalıştıklarını belirtti. 

New York'ta "Arnavutluk İslam Merkezi" camisinde görev yapan imam Tahir Kuka, bu tür etkinliklerin Amerikalı Müslümanlar arasındaki ruhu yeniden canlandırdığını vurguladı.

TRUMP'IN MÜSLÜMAN YASAĞINA PROTESTO

Fuarda Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği "Müslüman yasağını" protesto etmek amacıyla dağıtılan "No Banz" etiketli sakızlar ise büyük ilgi gördü.

Fuarın cumartesi akşamındaki bölümünde ise DCA tarafından "Müslüman Gençliğin Manevi Arayışı: İslam ve Ateizm" başlıklı bir panel düzenleneceği duyuruldu.

ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1971 yılında kuruldu.

ABD'deki Müslümanlar'ı bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler yapmak için 1993 yılında oluşturulan MAS'ın da bugün ABD'de 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.

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