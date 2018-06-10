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İdlib'de çocuk hastanesine saldırı: 17 ölü!

Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki bir çocuk hastanesi ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 17 sivil yaşamını yitirdi.

10 Haziran 2018 Pazar 17:18
İdlib'de çocuk hastanesine saldırı: 17 ölü!

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki bir çocuk hastanesi ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 17 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimine bağlı savaş uçakları, öğle saatlerinde İdlib'in Binneş, Teftenaz ve Ariha ilçeleri ile Ram Hamdan ve Beni İz Kilisesi köylerindeki sivil yerleşimlere hava saldırıları gerçekleştirdi.

İdlib Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Teftenaz'da Nur Çocuk Hastanesi de bombaların hedefi oldu. Bu saldırıda 3'ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi, hastane kullanılmaz hale geldi. Saldırılarda Teftenaz'da 13, Ariha'da 2, Binneş ve Ram Hamdan'da birer sivil hayatını kaybetti.

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Yaralanan siviller çevredeki sağlık merkezlerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan perşembe gecesi İdlib'in Zerdene köyündeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında en az 42 sivil yaşamını yitirmişti.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

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