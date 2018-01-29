İdlib'de hastaneye hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Serakib ilçesinde bir hastanenin giriş bölümüne düzenlenen hava saldırısında 1 kişi öldü, aralarında gazetecilerin bulunduğu 3 kişi yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Serakib ilçesindeki İhsan Hastanesinin giriş bölümüne yönelik hava saldırısında hastanede tedavi gören bir sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı." dedi.

Yusuf, ilçede bu sabah pazar yerine yapılan başka bir saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılanlar hakkında bilgi almaya çalışan hastanedeki iki gazetecinin saldırıda yaralandığını söyledi.

Saldırı sonrası hastane hizmet dışı kalırken, yaralılar İdlib'deki farklı hastanelere yönlendirildi.

Sivil savunma ekipleri arama-kurtarma çalışmalarını sona erdirdi.

İdlib'inSerakib ilçesindeki pazar yerine sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırısında 11 sivil hayatını kaybetmiş, yaralanan 13 kişi çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, son 1,5 aydan bu yana yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.