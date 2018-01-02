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İdlib'de pazar yerine saldırı

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Esed rejiminin Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 24 sivil yaralandı.

02 Ocak 2018 Salı 16:27
İdlib'de pazar yerine saldırı
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Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Cisr eş Şuğur ilçesinin pazar yerine saldırdı. Roket saldırısında en az 24 sivil yaralandı.

Cisr eş Şuğur ilçesinin Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) basın sorumlusu Hadi Harrat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinde Esed rejimi, Lazkiye ilinin kırsalındaki Curin askeri üssünden Cisir eş Şuğur ilçesindeki pazar yerine karadan karaya roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda 24 sivil yaralandı." dedi.

Roket saldırısının pazar yerindeki dükkanlara büyük zarar verdiğini söyleyen Harrat, saldırı sonucu ağır yaralananların ilçe dışındaki hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Cisr eş Şuğur, İdlib'i Lazkiye'ye bağlayan yolda stratejik bir geçiş bölgesi niteliği taşıyor.

En az 23 ateşkes ihlali

Bu arada Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Esed rejimi bugün Rusya’nın hava desteğiyle Hama ilinin doğusu ile İdlib ilinin güneyinde yer alan Han Şeyhun, Maret Numan ve Serakib ilçeleri, Maarşurin, Kefer Secne ve Tel Merdih köylerine yönelik en az 23 hava saldırısı düzenledi.

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