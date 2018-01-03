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İdlib'e hava saldırıları yoğunlaştı: 7 ölü

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Suriye'nin İdlib ilindeki gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Han es Sübül köyüne düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre, 7 sivil hayatını kaybetti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:45
İdlib'e hava saldırıları yoğunlaştı: 7 ölü
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İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde İdlib'in Han es Sübül köyüne gerçekleşen hava saldırısında en az 7 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıda büyük bölümü çocuk ve kadın 15 sivilin de yaralandığını anlatan Yusuf, "Saldırıyı, Rus savaş uçaklarının düzenlediğini düşünüyoruz." dedi.

Yerleşim yerini hedef alan hava saldırısında hayatını kaybedenlerden 5'inin çocuk olduğunu belirten Yusuf, yaralıların da bölgedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığını ifade etti.

Saldırının ardından başlanan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son 20 gündür yoğunlaşan hava saldırılarında 50'den fazla sivil hayatını kaybetti, en az 150 sivil de yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. 

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