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İdlib'e hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisinde yer alan Han Şeyhun'a düzenlenen hava saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi.

16 Ocak 2018 Salı 14:22
İdlib'e hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti
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Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın kontrolündeki İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Han Şeyhun, Serakib ve Kefrenbil ilçeleri ile El Gedfe, El Tuh, Tuka ve Tıbbeş köylerine hava saldırısı düzenlendi. 

İdlib'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rus savaş uçakları Han Şeyhun'un kuzeyinde yer alan Tıbbeş köyüne üç hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı." dedi.

Hac Yusuf, hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin altısının çocuk birinin kadın olduğunu söyledi.

Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade eden Hac Yusuf, yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldığını söyledi. 

İdlib gerginliği azaltma bölgesine son bir ayda yoğunlaşan hava saldırılarında 100'ün üzerinde sivil öldü, 210'dan fazla sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

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