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İdlib'e yoğun hava saldırıları: Çok sayıda ölü var

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:41
İdlib'e yoğun hava saldırıları: Çok sayıda ölü var

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yönelik yoğun saldırılarında sabah saatlerinden bu yana 7 sivil yaşamını yitirdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib ilinin Marratinnuman ilçesi, Kefrenbil ve Keferruma beldesi, Hama'nın kuzey kırsalında Latamine ve Morik ilçesi, Latmin köyü ve Halep'in güney batısında El Etarib ilçesine hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi.    

Gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da İdlib'in Marratinnuman ilçesine hava saldırısı gerçekleştirdi.     

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR    

Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, İdlib'in Marratinnuman ilçesine 2, Keferruma beldesine 3 ve Halep'n güneybatısında El Etarib ilçesinde 2 olmak üzere toplam 7 sivil hayatını kaybetti.    

Yoğun hava saldırıları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.   Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'in Serakib ve Marratinnuman ilçelerindeki pazar yerlerine önceki gün gerçekleştirdiği hava saldırılarında 50 sivil yaşamını yitirmişti. Böylece hafta başından bu yana Rusya ve Esed rejiminin hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 74'e yükseldi.    

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM    

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.    

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.    

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.    

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.    

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.    

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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