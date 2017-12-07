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İİT 'Kudüs kararını' yorumladı

İslam İşbirliği Teşkilatı: "Kudüs kararı, kentin statüsüne ilişkin uluslararası uzlaşmanın dışına çıkmak"

07 Aralık 2017 Perşembe 13:38
İİT 'Kudüs kararını' yorumladı
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bunun İsrail işgaline meşruiyet kazandırmayacağını bildirdi.

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, Müslümanların hassasiyetlerini provoke eden bu adım karşısında derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "ABD'nin bu kararı, uluslararası kanun ve kararlarına tamamen aykırıdır. Ayrıca bu karar, Kudüs'ün statüsüne ilişkin uluslararası uzlaşmanın dışına çıkmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kararın yasa dışı olduğu ve İsrail işgaline meşruiyet vermeyeceği vurgulanan açıklamada, Kudüs'ün mevcut statüsü, tarihi ve kimliğinin de değişmeyeceği kaydedildi. 

Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının, Washington'un barış sürecindeki rolünü yok ettiği aktarılarak, İİT'nin Kudüs'ün "1967 sınırlarındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası" olduğuna ilişkin değişmez tutumu yinelendi.

ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kudüs'e ilişkin bu gelişmeleri görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönem başkanı olarak yaptığı çağrıya istinaden 13 Aralık'ta İstanbul'da İİT Olağanüstü Liderler Zirvesi düzenlenecek. 

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