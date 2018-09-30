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IKBY'de oy verme işlemi başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı

30 Eylül 2018 Pazar 11:34
IKBY'de oy verme işlemi başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerinde seçmenler, sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, oy verme işlemenin yerel saatle 08.00'de başlayıp 18.00'de sona ereceğini duyurdu.

Irak genel seçimlerinde usulsüzlük iddiaları nedeniyle kriz çıkaran elektronik sistemle oy sayımı bu seçimde kullanılmayacak.

Toplam 29 parti ve koalisyonun yarıştığı seçimde, meclisin 111 sandalyesi belirlenecek.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY'de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

Barzani oyunu Erbil'de kullandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, milletvekili seçimleri için oyunu, Erbil'de kullandı.

Barzani, Erbil'de bulunan seçim merkezinde oyunu kullandıktan sonra basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerin sakin bir ortamda yapılması temennisinde bulunan Barzani, sonuçlar her ne şekilde olursa demokratik zeminde IKBY halkının kazandığı bir seçim olacağını ifade etti.

Barzani, vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunarak, "Hep birlikte çalışarak inşallah IKBY'yi daha iyi bir döneme götürebiliriz." dedi.

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